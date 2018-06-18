Москва, 18 июня, 2018, 14:11 — ИА Регнум. Нет никакого резона предполагать, будто санкционный режим в отношении РФ будет отменён в какой-то обозримой перспективе, считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 18 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя решение Совета ЕС продлить санкции в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Очевидно, что санкции будут продлеваться не только сейчас, но и в обозримой перспективе, — заявил Шаповалов. — Предполагать, что санкционный режим будет отменён, нет никакого резона. Санкционный режим — это солидарное мнение Запада, и это мнение диктуется США, и именно Штаты являются той страной, которая принимает решения. Присоединение или неприсоединение к санкционному режиму является признаком лояльности стран западного сообщества по отношению к США. И одновременно это показатель зависимости европейских стран от США. Экономической, политической и военной. Несмотря на возникшие разногласия, которые раскололи сейчас «Большую семёрку» и были очень явственно заметны, страны ЕС по-прежнему союзники США и по-прежнему зависят от США по всем параметрам».

Напомним, что 18 июня стало известно, что Совет ЕС решил продлить санкции в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года. В этот раз решение о продлении санкций евробюрократы приняли на встрече министров по сельскому хозяйству и рыболовству 28 стран ЕС в Люксембурге.

«ЕС по-прежнему твёрдо привержен суверенитету и территориальной целостности Украины, — гласит официальное сообщение Совета ЕС. — Спустя четыре года после начала незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией ЕС подтвердил, что не признаёт подобных действий Москвы и продолжает осуждать это нарушение международного права».