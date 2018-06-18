Москва, 18 июня, 2018, 14:03 — ИА Регнум. Газопровод «Северный поток — 2», который планируют проложить по дну Балтийского моря из РФ в Германию, является исключительно коммерческим проектом. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Nord-stream2.com Трубы

«Проект («Северный поток — 2») исключительно коммерческий, он не имеет политической подоплеки», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что представители некоторых стран, которые пытаются помешать реализации данного проекта, нарушают нормы свободной конкуренции.

Ранее президент Украины Петр Порошенко в своем блоге на платформе Medium сообщил, что Киев намерен создать в ЕС группу по противодействию «Северному потоку — 2». По словам украинского лидера, газопровод является «абсолютно политиканским проектом».

Читайте также: Порошенко анонсировал создание «группы» в ЕС против «Северного потока — 2»

А также: Евросоюз призывают помешать строительству «Северного потока — 2»