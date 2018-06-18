Биробиджан, 18 июня, 2018, 14:02 — ИА Регнум. Напавший на 75-летнюю женщину житель Биробиджана получил 19 лет колонии особого режима, сообщает 18 июня пресс-служба следственного управления СК России по Еврейской автономной области.

Цитата из к/ф «Преступление и наказание». реж Лев Кулиджанов. 1969. СССР Убийца

Из сообщения следует, что зверское преступление мужчина совершил 9 февраля. Представившись сотрудником Горгаза, он проник в квартиру к старухе, а затем нанес ей молотком и ножом не менее 17 ударов. От полученных травм женщина скончалась.

«40-летний мужчина незадолго до происшествия выполнял ремонт в квартире этажом выше. Подозрения подтвердились в ходе дальнейших следственных действий», — говорится в сообщении ведомства.

Из квартиры своей жертвы мужчина похитил два мобильных телефона и другие вещи. Они были обнаружены во время обысков в месте проживания осужденного.

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