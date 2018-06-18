В Биробиджане на 17 лет посадили лжегазовщика, убившего старуху молотком
Биробиджан, 18 июня, 2018, 14:02 — ИА Регнум. Напавший на 75-летнюю женщину житель Биробиджана получил 19 лет колонии особого режима, сообщает 18 июня пресс-служба следственного управления СК России по Еврейской автономной области.
Из сообщения следует, что зверское преступление мужчина совершил 9 февраля. Представившись сотрудником Горгаза, он проник в квартиру к старухе, а затем нанес ей молотком и ножом не менее 17 ударов. От полученных травм женщина скончалась.
«40-летний мужчина незадолго до происшествия выполнял ремонт в квартире этажом выше. Подозрения подтвердились в ходе дальнейших следственных действий», — говорится в сообщении ведомства.
Из квартиры своей жертвы мужчина похитил два мобильных телефона и другие вещи. Они были обнаружены во время обысков в месте проживания осужденного.
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