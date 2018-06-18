Токио, 18 июня, 2018, 13:50 — ИА Регнум. Suzuki полностью рассекретила внешность внедорожника Jimny нового поколения, после ознакомления с машиной на снимках фотошпионов поклонники марки смогли увидеть официальные фото, они были опубликованы 18 июня на портале Motor1.

Globalsuzuki.com Jimny

«Разве вы не хотите обнять его?», — спрашивает своих постоянных читателей обозреватель издания Адриан Падеану, намекая на то, что автомобиль выглядит «мило».

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Напомним, Suzuki должен официально представить новинку в июле 2018 года. Новая машина придет на смену предыдущему поколению Jimny, который автопроизводитель выпускал на протяжении двух десятилетий (автомобиль был выпущен в 1998 году).