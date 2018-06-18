Женева, Швейцария, 18 июня, 2018, 14:10 — ИА Регнум. Всего насчитывалось 1.064 бутылок вина. Последние из них были проданы в Женеве дочерью бургундского винодела «Мастера пино Нуар» Генри Джайера, который умер в 2006 году в возрасте 84 лет, почти за 30 миллионов евро. Об этом сообщает AFP.

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«Эта историческая продажа длилась шесть с половиной часов и проходила на высотах Женевы. Общая стоимость продажи составила 29,8 млн евро», — сообщил аукционный дом Baghera Wines.

«Через двенадцать лет после смерти известного ремесленника-винодела Бургундии, несомненно, его вина остаются самыми дорогими в мире», — отметил представитель аукционного дома.

По данным Baghera Wines, основные страсти развязались вокруг трех лотов.

Первый лот № 160, самый дорогой, состоял из 15 бутылок, начиная с 1978 по 2001 год, и в итоге был продан за 1,16 млн швейцарских франков, или более миллиона евро.

Второй лот № 135 — 6 бутылок 1999 года. Предполагалось, что они будут проданы за 186 тыс. евро, но в итоге ставки дошли до 457 тыс. евро.

Наконец, лот № 212 — бутылка Richebourg 1986 года, ушла с аукциона за 50 тыс. швейцарских франков, тогда как она оценивалась в пределах от 8 до 16 тыс. швейцарских франков (от 6,780 до 13,560 евро).

«Эти вина из личного резерва моего отца», — сообщила одна из дочерей, обнаружив, что все это невозможно выпить в кругу семьи, она предложила их на продажу.

«Наш отец был увлечен своей работой, в которой он жил», — сказали его дочери, которые хотят, чтобы эти бутылки достались любителям вин, которые смогут их оценить.