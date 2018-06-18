Польша призывает Евросоюз к газовой блокаде: Радио REGNUM
Иван Шилов
Радио REGNUM
Москва, 18 июня, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- «Газовая» директива: Польша призывает ЕС помешать строительству «СП-2»;
- Надежда на похвалу Запада: в Киеве хотят принять закон о нацбезопасности;
- Миграционный кризис: Меркель хочет созвать чрезвычайное заседание стран ЕС;
- «Острова, на которых хочется выть»: на Сахалине — перебои с топливом;
- Уничтожение надгробий: старейшее кладбище Перми уничтожают.
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