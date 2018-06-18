Ландграф, Нидерланды, 18 июня, 2018, 13:45 — ИА Регнум. Находившийся в белом фургоне водитель, направивший автомобиль в толпу пешеходов на фестивале PinkPop, задержан. Об этом 18 июня сообщает Reuters со ссылкой на полицейское управление Нидерландов.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

Фургон был обнаружен утром на улице Менсхеггер в городе Ландграф. Подробности задержания пока не сообщаются.

Напомним, водитель направил микроавтобус в толпу во время проведения музыкального фестиваля. В результате инцидента один человек погиб, трое получили тяжелые ранения. Власти Нидерландов пока не называют произошедшее терактом, идет расследование.

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