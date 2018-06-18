Лондон, 18 июня, 2018, 13:47 — ИА Регнум. Транспортная полиция Великобритании заявила о гибели трех человек от удара поезда на юге Лондона, сообщает 18 июня Associated Press.

Поезд

«В настоящее время предстоит разобраться в подробностях произошедшего», — подчеркнул детектив Гэри Ричард, имея ввиду тот факт, что причиной смерти может быть как самоубийство, так и убийство.

Тела были обнаружены в 7:30 по местному времени, в настоящее время идет расследование причин трагедии. Правоохранительные органы просят возможных свидетелей происшествия обратиться в полицию.