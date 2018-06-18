Череповец, Вологодская область, 18 июня, 2018, 13:35 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил с Первосвятительским визитом Череповецкую Епархию и возглавил чин освящения закладного камня в основание храма в честь святой великомученицы Екатерины на череповецком производственном комплексе Группы «ФосАгро».

Vologda-oblast.ru Визит Патриарха Кирилла в Вологодскую область

Во время визита Патриарха Московского и всея Руси сопровождали управляющий делами Московской Патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии архиепископ Солнечногорский Сергий, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, заместитель председателя совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрей Г. Гурьев и генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей А. Гурьев.

В аэропорту Череповца Святейшего Патриарха встречали: митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий, епископ Череповецкий и Белозерский Флавиан.

Храм-часовня, посвященный покровительнице брака и семейных уз, будет воздвигнут вблизи нового производственного комплекса аммиака и карбамида. Проект нового деревянного храма выполнен в старорусском стиле. Строительные работы планируется начать в ближайшее время и завершить летом 2019 года Как и в случае с другими деревянными храмами в череповецком химическом кластере Группы «ФосАгро», часовня будет возведена из специально подготовленного зимнего леса с диаметром бревна 20−25 см. Площадь храма, рассчитанного на одновременное посещение 50 человек, составит 36 кв. метров, высота с крестом — 17,6 м. Часовня будет увенчана пятью куполами, покрытыми осиновым лемехом.

Началом Первосвятительского визита Святейшего Патриарха в Череповецкую Епархию стала Божественная литургия на площади перед кафедральным собором Афанасия и Феодосия Череповецких. На площадь, чтобы принять участие в службе пришли несколько тысяч человек. Верующие из Череповца и соседних городов и поселков заполнили не только площадь перед кафедральным собором, но и близлежащие улицы где были установлены экраны с прямой трансляцией службы.

По окончании Божественной литургии Святейший Патриарх посетил производственные и социальные объекты череповецкого химического кластера Группы «ФосАгро». У храма святой великомученицы Варвары Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с пастырским словом к прихожанам храма и работникам «ФосАгро».

В своем обращении к Святейшему Патриарху генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев отметил, что Первосвятительский визит Предстоятеля Русской Православной церкви стал большим счастьем для Череповца. А посещение производственных объектов череповецкого химического кластера — большая честь для компании «ФосАгро».

"Два года назад в Мурманской области Вы, Ваше Святейшество, возглавили чин освящения закладного камня в основание храма святой великомученицы Варвары на крупнейшем в Заполярье руднике. И тем самым Вы заложили прекрасную духовную традицию строительства заводских храмов на предприятиях «ФосАгро». Сегодня в Череповце действуют уже три призаводских храма, еще один открыт в Кировске, один совсем недавно был освящен в Балакове. В настоящее время ведется или вот-вот начнется строительство еще четырех церквей — в Череповце, Волхове, Кировске и Москве. Совсем недавно мы по Вашему благословению заложили храм святителя Николая на территории московского офиса», — отметил Андрей Гурьев.

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» поблагодарил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за наставничество и благословение, пожелал крепкого здоровья, счастья и мира с тем, чтобы Святейший Патриарх многие лета нес веру, надежду и любовь православным людям.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в свою очередь наградил компанию Патриаршей грамотой подчеркнул, что «очень рад посетить место, где работает замечательный коллектив, где реализуются самые современные технологии, где предприятие работает на том уровне, который не просто равен, но по определенным параметрам превышает мировой. Иными словами, это одно из самых образцовых предприятий России».

Святейший Патриарх отметил, что в основе любого развития — человек, его система ценностей и отношение к миру. «Если меняется человеческая душа, если человек укрепляется в вере, если у него есть система нравственных ценностей, если у него есть закон нравственный, внутренний, через который он не может переступить, он никогда не будет воровать, небрежно относиться к тем орудиям труда, которые ему вручаются. Он будет честно работать. И эта честная работа в сочетании с деньгами и технологиями и обеспечивает прорыв, который несомненно достигла «ФосАгро», став одной из ведущих в мире компаний», подчеркнул Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Святейший Патриарх посетил производственные объекты и одарил иконами основные производства и цеха череповецкого кластера «ФосАгро».

Стоит отметить, что храм в честь святой великомученицы Екатерины станет уже четвертым заводским храмом, построенным компанией «ФосАгро» на территории своего череповецкого химического кластера.

Как подчеркнул заместитель председателя совета директоров компании Андрей Г. Гурьев «ФосАгро» как компания «строится на прочных основах православия и духовности», честный труд и честное, справедливое отношение к человеку труда — вот краеугольный камень, на котором строится здание «ФосАгро».

"Когда нашу компанию называют православной, я испытываю чувство гордости», — отметил Андрей Г. Гурьев.

В августе 2016 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил чин освящения закладного камня в основание храма в честь святой великомученицы Варвары, построенной на крупнейшем в Мурманской области руднике. Святая Варвара известна как покровительница горняков и других людей чьи профессии связаны с риском для жизни. Этот храм стал первым построенным компанией «ФосАгро» на своих производствах. Компания возрождает дореволюционную традицию строительства призаводских храмов.

На предприятиях компании и в местах отдыха работников в Череповце, Балакове и Кировске уже построены и освящены 5 храмов. Начато строительство еще трех — в Волхове, Череповце и на обогатительной фабрике неподалеку от Кировска.

Еще один храм будет построен в Москве на территории штаб-квартиры компании «ФосАгро». Строительство храма в честь Святителя Николая архиепископа Мир Ликийских Чудотворца благословил Патриарх Московский и всея Руси. Храм-часовня станет памятным знаком в честь исторического события — принесения в 2017 году части мощей Святителя Николая Чудотворца из итальянского города Бари в Россию.

Трудами Святейшего Патриарха Кирилла в 2017 года удалось добиться принесения частицы мощей Николая Чудотворца из итальянского города Бари в Россию. Мощи Николая Чудотворца никогда не покидали Бари с тех пор, как были привезены в этот город 930 лет назад. Благодаря достигнутым с Римской Католической Церковью договоренностям, поклониться мощам смогли 2,5 миллиона верующих из России и других стран мира. На два месяца обителью святыни стали Храм Христа Спасителя в Москве и Александро-Невская лавра в Санкт-Петербурге. Посильное участие в этом уникальном событии новейшей истории приняла компания «ФосАгро» и лично семья православных меценатов Гурьевых.

С благословения Святейшего Патриарха Кирилла компания «ФосАгро» уже более 7 лет дважды в год организует паломнические поездки к мощам Святого Николая для верующих из России.

«ФосАгро» осуществляет поддержку российских культурных и духовных объектов регионального, федерального и международного масштабов. В частности, оказывает серьезное содействие восстановлению и строительству храмов, возрождению воскресных школ, укреплению духовного воспитания. Так, при поддержке тружеников Компании был построен храм Преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких (Череповец, Вологодская область), храм Спаса Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа (Кировск, Мурманская область), отреставрирована Церковь Троицы Живоначальной (Балаково, Саратовская область), учреждена воскресная школа при храме Преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких и восстановлена воскресная школа при храме Пророка Илии (село Абаканово, Вологодская область), работникам предприятий в регионах присутствия неоднократно предоставлялась возможность поклониться частицам мощей святых. Компания «ФосАгро» и меценат Андрей Г. Гурьев, оказывают поддержку и Русскому Свято-Пантелеймонову монастырю на Святой Горе Афон. Подвижническая деятельность руководителей «ФосАгро» была отмечена рядом наград Русской Православной Церкви.