Москва, 18 июня, 2018, 13:29 — ИА Регнум. Злоумышленники совершают 8−9 тысяч атак на счета клиентов Сбербанка каждую неделю, и эта цифра постоянно растет, заявил 18 июня журналистам зампред правления банка Станислав Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

По его словам, атаки совершаются с целью хищения средств, а указанная цифра названа применительно к Сбербанку. Фактически число совершаемых атак может быть в несколько раз больше.

Кузнецов добавил, что один из самых распространённых видов атаки — DDoS — применяется не для того, чтобы остановить работу компаний, а для последующих технологических прорывов.

Ранее Кузнецов сообщал, что с начала этого года Сбербанку удалось пресечь незаконный вывод 13,8 млрд рублей.