Москва, 18 июня, 2018, 13:26 — ИА Регнум. Попытки президента Украины Петра Порошенко остановить строительство «Северного потока — 2» будут раздражать германскую сторону и лишены всяких перспектив, считает профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Олег Матвейчев. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление Петра Порошенко о том, что Украина приглашает ФРГ принять участие в международном консорциуме по управлению своей газотранспортной системой (ГТС) при условии её отказа от «Северного потока — 2».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Форма. Порошенко. Меркель

«Никаких перспектив, — заявил Матвейчев. — Это всё направлено для внутреннего пользования. Это предвыборная риторика Петра Порошенко, который таким образом рассчитывает привлечь на свою сторону украинских избирателей. В международном плане от Украины в вопросе с «Северным потоком — 2» ничего не зависит. Там другие страны решают, и они своё решение уже приняли. Соответственно попытки противодействовать уже принятым решениям будут только раздражать немецкую сторону. Украинцы не способны идти на компромиссы и слышать других. Естественно, это только взбесит Германию».

Напомним, Пётр Порошенко заявил, что Украина приглашает ФРГ принять участие в международном консорциуме по управлению своей газотранспортной системой (ГТС), однако только при условии отказа от «Северного потока — 2».

«Мы сейчас создаём группу в Евросоюзе, которая должна остановить «Северный поток — 2», — сказал Порошенко. — Именно поэтому мы активно ведём переговоры с Германией. Приглашаем их создать международный консорциум по управлению государственной газотранспортной системой Украины».

Условие для участия в этом «соблазнительном» мероприятии — отказ Берлина от «Северного потока — 2».