Владимирская область, 18 июня, 2018, 13:21 — ИА Регнум. В строительстве церкви Рождества Богородицы XII века в Боголюбово (Владимирская область), вероятнее всего, участвовали мастера из Ломбардии и Эмилии-Романьи, расположенных на севере Италии. Такое заявление сделали ученые Института археологии РАН, которые завершили раскопки в церкви, говорится в сообщении пресс-службы института.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Боголюбово

«Открытые при раскопках 2018 года части собора дали новый материал для заключений как о плане собора, так и о происхождении владимиро-суздальской архитектуры в целом. Теперь мы понимаем, что с высокой степенью вероятности в строительстве этого храма участвовали мастера из северной Италии — из Ломбардии и Эмилии-Романьи», — цитирует пресс-служба члена-корреспондента РАН Владимира Седова.

В частности, такие выводы позволили сделать раскопки части северного портала, основания угловой колонки лестничной башни и обследование ленточных фундаментов внутри храма. Сначала ученые обнаружили, что у колонок лестничной башни были базы с «когтями», а цоколь храма имел сложные обломы. Кроме того, ученые обнаружили угловые колонны храма, которые поставлены по диагонали. Такие же колонны есть, например, в Кафедральном соборе Модены в Эмилии-Романье. На второй адрес указали полуколонны на стенах храма, которые дополнены по сторонам малыми колоннами. Подобный прием использовали строители базилики в Сан-Микеле в Павии (регион Ломбардия)

«Эти особенности позволили предположить, что мастера, построившие храмовый комплекс в Боголюбове, пришли не из одного города, а из нескольких городов двух исторических областей Италии — Ломбардии и Эмилии-Романья. Сопоставление с другими памятниками белокаменного зодчества Владимиро-Суздальской Руси приводит к заключению, что Боголюбово строили две группы резчиков: первая группа — старых мастеров князя Юрия Долгорукого, построивших также Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском и Золотые ворота во Владимире, и вторая — мастера из Северной Италии, которые принесли во владимиро-суздальскую архитектуру новые художественные приемы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Справка ИА REGNUM : храм Рождества Богородицы в Боголюбово был построен в конце 1150-х или первой половине 1160-х годов по приказу князя Андрея Боголюбского. Он включал церковь Рождества Богородицы, лестничную башню, переходы. Здесь в 1174 году князь убит. До наших дней сохранились лишь лестничная башня и переходы на хоры, храм обрушился в 1722 году.