Лос-Анджелес, США, 18 июня, 2018, 13:16 — ИА Регнум. Стало известно имя ещё одного участника нового проекта режиссёра Тайки Вайтити «Кролик Джоджо», им стал британский актёр Альфи Аллен, сыгравший в сериале «Игра престолов» Теона Грейджоя. Об этом 17 июня сообщил портал Empire.

Gage Skidmore Альфи Аллен

Таким образом, актёр присоединится к Скарлетт Йоханссон и Ребел Уилсон. Автор статьи, основываясь на актёрском амплуа Аллен, предполагает, что он сыграет в фильме нациста.

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Напомним, сюжет «Кролика Джоджо» расскажет о немецкой семье, во время Второй мировой войны приютившей еврейскую девочку. Скарлетт Йохансон сыграет мать мальчика, лишившегося отца. Ребел Уилсон исполнит роль инструктора молодёжной организации НСДАП (Гитлерюгенд).