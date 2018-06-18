Бангкок, 18 июня, 2018, 13:13 — ИА Регнум. На 9-м саммите глав правительств «четверки» членов АСЕАН — Вьетнама, Камбоджи, Лаоса и Мьянмы, который прошел в столице Таиланда Бангкоке, участники договорились о взаимодействии для сокращения отставания в развитии от других членов объединения, сообщает 17 июня Синьхуа. Темой четырехсторонней встречи стала «Углубленная экономическая интеграция и укрепление взаимодействия».

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Напомним, что в АСЕАН входят десять государств Юго-Восточной Азии; помимо названной «четверки», список участников включает Сингапур, Малайзию, Индонезию, Таиланд, султанат Бруней и Филиппины. Еще два государства — Восточный Тимор и Папуа — Новая Гвинея участвуют в организации в качестве наблюдателей.

В центре внимания оказались вопросы цифровых технологий, и, прежде всего, о сотрудничестве в сфере телекоммуникаций, электронной торговли и кибербезопасности.

Председательствующий на встрече премьер-министр Камбоджи Хун Сен на итоговой пресс-конференции заявил, что для этого стороны собираются создать соответствующие интеграционные механизмы.