Москва, 18 июня, 2018, 13:07 — ИА Регнум. Болельщики из Великобритании чувствуют себя на чемпионате мира по футболу — 2018 в полной безопасности, сообщила 18 июня журналистам заместитель посла Великобритании в России Линдси Сколл.

Английские фанаты

По ее словам, Россия и Международная федерация футбола (ФИФА) сумели добиться высокого уровня комфорта и безопасности иностранных граждан, посещающих игры ЧМ-2018, и смогут поддерживать такой уровень в дальнейшем.

Напомним, в марте этого года глава МИД Великобритании Борис Джонсон пригрозил бойкотом мундиаля из-за инцидента с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Спустя три месяца Джонсон взял свои слова обратно, заявив, что спортсмены и болельщики должны «наслаждаться спортом без политики».