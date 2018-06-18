Мурманск, 18 июня, 2018, 13:06 — ИА Регнум. В столице Заполярья сегодня отмечают День стойкости и мужества мурманчан в годы Великой Отечественной войны. Памятная дата приурочена к событиям 76-летней давности — 18 июня 1942 года Мурманск пережил самую ожесточенную бомбардировку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мурманск. Пожар после налета. 1942

В тот день на город было сброшено 12 тысяч авиабомб, практически полностью уничтоживших город. Полностью сгорели 600 зданий. Год назад здесь появился мемориал в виде печной трубы, будто уцелевшей после пожара.

Сегодня мурманчане собрались у мемориала на митинг памяти.

«Этот день навсегда останется в памяти всех поколений мурманчан как самый страшный в истории нашего города. От души желаем всем отличного здоровья, бодрости духа, веры в лучшее, успехов и благополучия. Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!», — поздравил горожан глава города Дмитрий Филиппов.

Напомним, с 1942 года немецко-фашистские войска подвергали Мурманск систематическим ударам авиации, пытаясь разрушить порт. В городе были разрушены или сгорели почти три четверти жилых домов, две трети предприятий.

В 1945 году Мурманск был включен в список 15 городов, подлежащих первоочередному восстановлению. Столица Заполярья награждена орденом Отечественной войны I степени. 6 мая 1985 года Мурманск получил звание «Город-Герой».