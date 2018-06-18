Тюмень, 18 июня, 2018, 13:15 — ИА Регнум. Слепых, трудоголиков и матерей-героинь пенсионная реформа не коснётся. Заместитель председателя Тюменской областной думы шестого созыва Андрей Артюхов видит в пенсионной реформе, предложенной правительством России, очевидные плюсы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

Пенсионная реформа направлена на увеличение благосостояния пенсионеров, считает вице-спикер Андрей Артюхов. Правительство пошло на эти меры лишь после долгих лет увеличения вложений в социальных расходы, акцентирует внимание избирателей парламентарий.

Согласно майским указам президента, показатели по индексации пенсии должны превышать уровень инфляции. Андрей Артюхов считает, что добиться этого можно лишь при увеличении фонда оплаты труда.

«Добиться последнего позволяет как раз увеличение пенсионного возраста за счет роста количества занятых. Через 5−7 лет один работающий будет кормить одного пенсионера, система не выдержит. Она не выдерживает сейчас, она дотируется бюджетом», — поясняет Андрей Артюхов.

Комментируя возможную пенсионную реформу, первый заместитель председателя Тюменской областной думы напомнил, что предлагается рассмотреть возможность более раннего выхода на пенсию для людей, имеющих большой стаж работы. Предполагается сохранить существующие льготы на досрочные пенсии у работающих на вредном и опасном производстве. Кроме того, полагают ранний уход на пенсию женщин с пятью и более детьми, инвалидов по зрению первой группы, одного из родителей или опекунов инвалидов с детства, пострадавших при аварии в Чернобыле и других.

Напомним, 16 июня в Госдуму РФ внесён законопроект об изменениях пенсионной системы. В нём речь идёт о поэтапном повышении пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Именно данный аспект вызвал в обществе широкий резонанс.

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Совет Думы планирует направить в законопроект в региональные парламенты, где уже активно обсуждают плюсы и минусы грядущей пенсионной реформы.