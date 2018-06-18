Нижний Новгород, 18 июня, 2018, 12:59 — ИА Регнум. Форварда сборной Хорватии Николу Калинича могут отчислить из команды за отказ выходить на замену в матче чемпионата мира с Нигерией. Об этом сообщает хорватское издание 24sata.

Fanny Schertzer Никола Калинич

Отмечается, что за пять минут до окончания матча наставник сборной Хорватии Златко Далич планировал выпустить Калинича на замену, однако тот отказался выходить на поле.

В связи с этим Далич принял решение исключить нападающего из состава сборной Хорватии. Решение об этом должно быть объявлено на пресс-конференции 18 июня.

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Ранее стало известно, что Калинич пропустил тренировку сборной Хорватии, которая проходила 17 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Хорватии одержала победу в стартовом матче чемпионата мира над командой Нигерии со счётом 2:0.

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