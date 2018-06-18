Хорватского форварда могут исключить из команды за отказ выходить на поле
Нижний Новгород, 18 июня, 2018, 12:59 — ИА Регнум. Форварда сборной Хорватии Николу Калинича могут отчислить из команды за отказ выходить на замену в матче чемпионата мира с Нигерией. Об этом сообщает хорватское издание 24sata.
Отмечается, что за пять минут до окончания матча наставник сборной Хорватии Златко Далич планировал выпустить Калинича на замену, однако тот отказался выходить на поле.
В связи с этим Далич принял решение исключить нападающего из состава сборной Хорватии. Решение об этом должно быть объявлено на пресс-конференции 18 июня.
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Ранее стало известно, что Калинич пропустил тренировку сборной Хорватии, которая проходила 17 июня.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Хорватии одержала победу в стартовом матче чемпионата мира над командой Нигерии со счётом 2:0.
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