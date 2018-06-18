Москва, 18 июня, 2018, 12:56 — ИА Регнум. Центральный банк России прогнозирует ускорение инфляции в конце 2018 года до 3,5−4%, а в 2019 году — до 4−4,5%. Об этом говорится в опубликованном докладе регулятора о денежно-кредитной политике.

ИА REGNUM Инфляция

«С учетом произошедших изменений внешних и внутренних условий Банк России прогнозирует годовую инфляцию на уровне 3,5−4% в конце 2018 года и ее краткосрочное повышение до 4−4,5% в 2019 году. Темпы роста потребительских цен постепенно вернутся к 4% в начале 2020 года», — говорится в документе.

Также в докладе сказано, что ЦБ РФ откладывает следующее снижение ключевой ставки до 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что инфляция в России в 2019 году ожидается на уровне 4−4,5%. Также он подчеркнул, что Минфин РФ видит возможности для дальнейшего понижения ключевой ставки ЦБ РФ.

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