Севастополь, 18 июня, 2018, 12:51 — ИА Регнум. Тарифы на коммунальные услуги в Севастополе с 1 июля в среднем вырастут на 4%. Решение принято 18 июня на заседании правительства города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата коммунальных услуг

По словам директора департамента городского хозяйства Михаила Тарасова, тариф на воду уже доведен до экономически обоснованного, и потому рост его не превысит 2%.

«По теплу ещё идет субсидирование из бюджета, соответственно рост порядка — 10%. В среднем, когда усредняется платеж, получилось увеличение на 4%», — отметил чиновник, подчеркнув, что с прошлыми годами очередное повышение тарифов — минимальное. В частности, в 2016 году повышение составило 46%, а в 2017 — 27%.

Помимо этого с 1 июля в Севастополе на 6% вырастет тариф на содержание общего имущества многоквартирных домов: подъездов, подвалов, придомовых территорий и газовых сетей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая правительство Севастополя освободило госпредприятия «Водоканал» и «Севтеплоэнерго» от перечисления в бюджет города части прибыли, оставшейся от уплаты налогов и других обязательных платежей.

Об этом: Севастополь разрешил «Водоканалу» и «Севтеплоэнерго» не отдавать прибыль

Помимо этого в начале июня власти Республики Крым снизили максимальный тариф на воду, и теперь за один кубометр воды крымчане должны платить не более 31,55 рубля.