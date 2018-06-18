В Севастополе коммунальные услуги подорожают на 4%
Севастополь, 18 июня, 2018, 12:51 — ИА Регнум. Тарифы на коммунальные услуги в Севастополе с 1 июля в среднем вырастут на 4%. Решение принято 18 июня на заседании правительства города.
По словам директора департамента городского хозяйства Михаила Тарасова, тариф на воду уже доведен до экономически обоснованного, и потому рост его не превысит 2%.
«По теплу ещё идет субсидирование из бюджета, соответственно рост порядка — 10%. В среднем, когда усредняется платеж, получилось увеличение на 4%», — отметил чиновник, подчеркнув, что с прошлыми годами очередное повышение тарифов — минимальное. В частности, в 2016 году повышение составило 46%, а в 2017 — 27%.
Помимо этого с 1 июля в Севастополе на 6% вырастет тариф на содержание общего имущества многоквартирных домов: подъездов, подвалов, придомовых территорий и газовых сетей.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая правительство Севастополя освободило госпредприятия «Водоканал» и «Севтеплоэнерго» от перечисления в бюджет города части прибыли, оставшейся от уплаты налогов и других обязательных платежей.
Об этом: Севастополь разрешил «Водоканалу» и «Севтеплоэнерго» не отдавать прибыль
Помимо этого в начале июня власти Республики Крым снизили максимальный тариф на воду, и теперь за один кубометр воды крымчане должны платить не более 31,55 рубля.