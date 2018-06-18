Анкара, 18 июня, 2018, 12:48 — ИА Регнум. Правоохранительные службы Турции задержали 44 нелегальных мигранта на северо-западе страны, сообщает 18 июня Anadolu.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Беженцы пытались перебраться на территорию Евросоюза. Среди задержанных были выходцы из Ирака, Афганистана, Пакистана и Сирии. По подозрению в незаконной перевозке людей были арестованы два человека.

Напомним, после масштабных внутренних конфликтов на территории Ближнего Востока, которые начались в 2011 году, через территорию Турции в ЕС хлынул большой поток беженцев.

В 2015 году Анкара и Брюссель достигли соглашения, в соответствии с которым Турция закрыла свои границы для мигрантов, что в значительной степени сократило наплыв мигрантов на территорию содружества.