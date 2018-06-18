Владикавказ, 18 июня, 2018, 12:44 — ИА Регнум. Альпинист погиб при восхождении на гору Казбек. Сообщение о том, что член туристической группы из Рязани потерял сознание, поступило 17 июня. Сегодня, 18 июня, в спасательном ведомстве проинформировали, что альпинист скончался. По предварительным данным, у него случился отек легкого, передает корреспондент ИА REGNUM.

Гора Казбек

Для спуска тела погибшего выдвинулась группа спасателей. Из-за неблагоприятных погодных условий привлечь к операции авиацию не представляется возможным. Туристы находятся на высоте 3500 м. Всего в группе семеро альпинистов. Их состояние здоровья нормальное, помощь не требуется, сообщили в спасательном ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2017 года при восхождении на Казбек сорвались в пропасть четверо альпинистов. Происшествие произошло на высоте около 5000 метров над уровнем моря. В составе группы были туристы из Москвы. Спасателям удалось спасти троих пострадавших.