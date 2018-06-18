Барнаул, 18 июня, 2018, 12:44 — ИА Регнум. Губернатор Республики Алтай Александр Бердников, ранее заявивший что победа российских футболистов на чемпионате мира по футболу была «заказана» духом алтайских гор, вновь прославился неожиданным заявлением. На этот раз тема была политической и касалась ближайшего будущего его коллеги — врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сайт Правительства Республики Алтай Главы «двух Алтаев»

Накануне, 17 июня, главы «двух Алтаев» побывали в туристической зоне «Бирюзовая Катунь», где были организованы мероприятия по случаю татарского праздника Сабантуй, и Александр Бердников так прямо и озвучил: Виктор Томенко на предстоящих выборах наберёт 120% голосов, а если не наберёт, «то мы ему поможем», цитирует главу ИД «Алтапресс».

Напомним, указ о назначении Виктора Томенко президент РФ Владимир Путин подписал в конце мая 2018 года после того, как Александр Карлин, руководивший Алтайским краем более 12 лет, добровольно ушёл в отставку. Выборы нового губернатора пройдут в сентябре, поэтому старт избирательной компании уже дан. Виктор Томенко пойдёт на выборы через праймериз единороссов.

Но Александр Бердников уже заверил, что руководство Республики Алтай, её бизнес и политическая элиты рады назначению Томенко, а «приставка «врио» не имеет никакого значения, скоро её не станет».

Между тем политологи, достаточно пристально наблюдающие сейчас за происходящим на Алтае, разделились в оценках заявления Бердникова. Одни полагают, что чересчур показная поддержка главы Республики Алтай не понижает кредит доверия к Томенко: конструктивных отношений пока не выстроено, так что дифирамбы от алтайцев выглядят преждевременными и показушными.

Другие делают акцент на том, что губернатор Алтайского края впервые за 13 лет получил положительные отзывы от главы соседней республики и утверждают, что Томенко «развязал клубок политических противоречий между главами Алтайского края и Республики Алтай».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Бердников на своей странице в Facebook написал, что победу российской сборной в игре со сборной Саудовской Аравии на чемпионате мира обеспечили духи алтайских гор.