Ярославль, 18 июня, 2018, 12:27 — ИА Регнум. Депутаты муниципалитета Ярославля готовы поддержать инициативу мэрии по введению платных парковок в центре города. Об этом рассказали опрошенные корреспондентом ИА REGNUM народные избранники.

Муниципалитет Ярославля

К платным парковкам отношусь положительно. Во-первых, платные парковки — это способ пополнения бюджета. Во-вторых, если вы в центре часто бываете, то видите огромное количество припаркованных машин. И желательно, чтобы их было поменьше, потому что там не пройти, не проехать. В-третьих, это более дисциплинирует водителей, заставляет их думать, как и куда ехать. Платные парковки пополнят число желающих ездить общественным транспортом, что в принципе неплохо — это разгрузит дорожную сеть», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский.

Депутат Дмитрий Соколов подверг критике опыт создания точечных платных парковок — на Красной площади и площади Богоявления. Он считает, что платным нужно делать весь центр.

Я — за платные парковки. Есть опыт Москвы и европейских городов, где это сработало и сработало только в плюс для всех. Есть возможность иметь машину — найди возможность ее запарковать. Нет возможности — пользуйся общественным транспортом. А парковочные места должны быть упорядочены и хорошо отслеживаться. Другой вопрос — как сделать контроль, здесь надо проработать более детально. Мы, получается, перенимаем успешный опыт других городов и стран. Раньше уже были попытки ведения платных парковок, но это надо делать комплексно и более качественно. А сделать два пятачка и зарабатывать на них копейки… Любой бизнес должен окупаться. Если вы в бизнес вложите чуть-чуть, то вы его и разовьёте на чуть-чуть. Если это сделать комплексно, хотя бы по всему историческому центру, то это будет хорошо», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Соколов.

Бывший глава города, а ныне депутат муниципалитета Алексей Малютин тоже за возврат к идее создания платного парковочного пространства.

Если мы не будем заходить далеко за пределы центральной части, зоны ЮНЕСКО, я считал бы, что это правильно. Все зависит от условий, насколько это будет дорого. Раньше перед нами стояла задача, когда мы это делали, освободить центральную часть города от машин людей, которые в центре города работают», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Алексей Малютин.

Я езжу на автобусе, но, думаю, что в центре города плохо с парковками. Даже не в центре — по всему городу машины стоят вдоль дорог. Из-за этого проезжая часть сильно сокращается и ничего хорошего я в этом не вижу. На муниципалитете говорили, что существующие платные парковочные места малофункциональны. Люди ими не пользуются или пользуются мало. Русский человек, даже если у него есть деньги и у него есть возможность их не тратить, то он их тратить не будет. Это наш менталитет, его не переломишь. А для кого-то это, действительно, дорого. Если ты приехал на работу и на целый день оставил машину на платном парковочном месте, то это ощутимые траты из семейного бюджета», — сказала корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля Елена Горбунова.

Председатель муниципалитета Артур Ефремов рассказал, что инициатива вернуться к платному парковочному пространству исходила именно от депутатов.

«Мы как депутаты в феврале этого года рассматривали вопрос по парковкам, которые сейчас у нас есть. В целом ситуация такая, что они убыточны. Мы попросили мэрию подготовить дорожную карту, как мы будем обходиться с парковками в центре города. Дорожная карта подготовлена. Она 20 июня на комиссии муниципалитета будет обсуждаться. В течение июня должна будет поработать рабочая группа по формированию подхода к платным парковкам, потом работа по документам, и один из важных пунктов — работа с областной думой по внесению изменения в кодекс административных правонарушений, где прописаны штрафы за парковку. Это все должно завершиться в августе-сентябре», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель муниципалитета Артур Ефремов.

Если работа пойдет по этому плану, принимать решение о взимании штрафов за нарушение правил платной парковки будет уже новый состав Ярославской областной думы. Как ранее сообщало ИА REGNUM, дума нынешнего созыва отказалась это сделать, тем самым заблокировав инициативу городских властей.