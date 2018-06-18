Оренбург, 18 июня, 2018, 12:29 — ИА Регнум. В Оренбургской области вдова погибшего в Сирии капитана Константина Горбаня получила награду из рук представителя министерства обороны РФ Романа Богданова. Офицер награждён посмертно орденом мужества и медалью «За боевое сотрудничество», сообщили корреспонденту ИА REGNUM пресс-службе правительства Оренбуржья.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Почетный караул

Константин Горбань погиб в марте 2018 года. Он находился на борту военно-транспортного самолёта, который потерпел крушение при заходе на посадку. До авиабазы воздушное судно не долетело примерно 500 метров.

Капитан указом президента Российской Федерации от 31 марта 2018 года награждён орденом мужества (посмертно), а приказом верховного главнокомандования Сирии — медалью «За боевое сотрудничество» САР.

«За свою службу я потерял много своих товарищей. Но присягу офицер принимает один раз в жизни и остается верным ей до конца, выполняя долг так, как выполнил его капитан Горбань», — сказал заместитель командира бригады по работе с личным составом подполковник Роман Буданов.

И военные, и чиновники заверили, что семье погибшего военнослужащего будет оказываться вся необходимая помощь. Добавим, ранее одному оренбуржцу за героизм, проявленный в Сирии при выполнении воинского долга, присвоено звание Героя России.

Во время сообщения точных координат расположения террористов авианаводчик Александр Прохоренко вступил в бой с террористами. Не желая сдаваться в плен, офицер вызвал авиаудар на себя. 6 мая 2016 года герой похоронен в селе Городки Тюльганского района, уроженцем которого являлся и где проживают отце и мать военнослужащего. В Оренбурге именем Александра Прохоренко названы улица, сквер, в селе Городки — школа. Памятник российскому офицеру, который пожертвовал своей жизнью, чтобы уничтожить террористов, открыт в Италии.

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