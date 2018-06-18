Владивосток, 18 июня, 2018, 12:22 — ИА Регнум. Только президент Российской Федерации Владимир Путин может принять решение о строительстве моста на остров Сахалин. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в интервью телеканалу НТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сахалинская область, СМИ

«Сахалинский мост может быть только решением президента РФ», — сказал Трутнев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июня 2018 г. президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии» уделил особое внимание проекту строительства моста Сахалин-материк.

Российский лидер пообещал оценить все стороны вопроса перед тем, как будет принято окончательное решение.

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