Берлин, 18 июня, 2018, 12:19 — ИА Регнум. Европейское полицейское ведомство (Европол) сообщает, что «в связи с введением паспорта болельщика для ЧМ по футболу, нелегальный въезд в ЕС стал массово обсуждаться в социальных сетях», 17 июня сообщает воскресная газета Bild am Sonntag.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome. Мигранты

Футбольные фанаты со всего мира могут въезжать в Россию, используя паспорт болельщика, при этом им не нужна виза. В Евросоюзе обеспокоены, — «таким образом, нелегальные мигранты смогут попасть в ЕС через Россию».

Непривычно много паспортов болельщиков были выписаны в «миграционно-опасные страны», такие как; Иран, Нигерия или Сенегал, пишет газета. Редакция подсчитала, что путь в ЕС с оплатой билета на ЧМ по футболу обойдётся дешевле, чем оплата услуг контрабандистов.

Профсоюз полиции предупреждает: этот маршрут, только на первый взгляд, кажется надёжным. Президент профсоюза полиции, Йорг Радек говорит: «Смертельное заблуждение думать, что таким образом, получится благополучно переехать из России в ЕС, уже неоднократно находили трупы в опломбированных фурах». Министерство иностранных дел предостерегает беженцев от использования этого маршрута.

Федеральная полиция специально направила в Россию делегацию экспертов. А также российским ведомствам предоставили соответствующий отчёт. «Объявлено усиление мер безопасности», — следует из доклада федерального управления уголовной полиции Германии.