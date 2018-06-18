Киев, 18 июня, 2018, 12:14 — ИА Регнум. Киевские власти хотят успеть принять законопроект № 8068 «О национальной безопасности Украины» к саммиту Украина — НАТО, который запланирован на 11−12 июля. Об этом 18 июня заявил политолог Олег Саакян.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Носок. Украина. Пожалейте

По его словам, Украина «надеется на похвальные оценки на саммите НАТО, поскольку есть сложный контекст с Венгрией, которая заблокировала двусторонние отношения Украина — НАТО».

«Сейчас на саммит нужно прийти с важным аргументом, чтобы не было возможности саботировать эту встречу со стороны венгерской стороны, и минимизировать негативные аргументы наших оппонентов», — сказал Саакян.

Он сообщил, что законопроект разработан по натовским стандартам, для его разработки привлекались западные эксперты.

«Со стороны западных коллег было много претензий по девяти разным пунктам. На начальном этапе законопроект претерпел изменения. Есть надежда, что те пункты были изменены, в частности по гражданскому надзору. Если депутаты учтут это во время голосования во втором чтении, можно будет надеяться на действительно хороший законопроект. Пока нельзя сказать, что есть политическая воля, чтобы проголосовать за законопроект со всеми правками. Хотя на это есть большие надежды», — добавил Саакян.

Среди позитивных нововведений он отметил назначение гражданского министра обороны и введение общественного контроля за отдельными сферами деятельности силовых структур.

«В документе должен быть более детально прописан пункт об общественном контроле, чтобы общественные эксперты и активисты четко понимали, что они имеют право (делать), чего не имеют, где заканчивается гостайна, секретность, кто несет ответственность. Самое главное, что этим законопроектом вносятся западные, натовские стандарты. Стандарт выступает мерилом оценки деятельности вооруженных сил и в целом силовиков. Также важным является назначение гражданского, не военного министра обороны. Это также является стандартом западных стран… Войной занимается Генштаб, ставка главнокомандующего, и новосозданный Объединенный штаб. Министр обороны — это тыловая фигура. Ввод гражданского министра обороны будет позитивным для Украины», — подытожил Саакян.

Напомним, президент Петр Порошенко во время последних международных переговоров несколько раз заявил о своей уверенности в проведении саммита Украина — НАТО. В частности, об этом шла речь во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщают в администрации президента. Заседание комиссии Украина — НАТО на высшем уровне (называют «саммитом Украина — НАТО») планировалось провести в рамках брюссельского саммита альянса, который состоится 11−12 июля. В то же время Венгрия неоднократно заявляла, что будет блокировать данную встречу, пока Киев не откажется от проведения образовательной реформы в ее нынешнем виде.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня президент Украины Порошенко заявил, что не исключает принятия парламентом закона о национальной безопасности до 23 июня.

Ранее, 5 апреля, Верховная рада приняла в первом чтении президентский законопроект о национальной безопасности. Спикер Верховной рады Андрей Парубий ожидает, что 21 июня парламент рассмотрит и примет закон о национальной безопасности.