Москва, 30 июня, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 30 июня, отмечается Международный день астероида. Памятную дату учредила Генеральная ассамблея ООН в 2016 году в целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами.

Почтовая марка СССР «50 лет со дня падения Тунгусского метеорита»

В 2014 году астрофизик и гитарист группы Queen Брайан Мэй начал сотрудничать с режиссером Григом Рихтерсом и написал музыкальное сопровождение для его фильма-катастрофы о падении большого астероида на Лондон «На 51 градус севернее». После показа картины на фестивале Starmus Festival Рихтерс и Мэй объявили об организации Дня астероида. Инициативу поддержали исполнительный директор Фонда B612 Даника Реми и астронавт НАСА Рассел Швайкарт. Впоследствии Декларацию Дня астероида подписали многие выдающиеся ученые, технологи, деятели культуры и предприниматели. Среди них — советский космонавт Алексей Леонов, американский популяризатор науки Билл Най, английский физик Брайан Кокс и другие.

Дату для праздника выбрали не случайно — 30 июня 1908 году на территории Сибири произошел так называемый «Тунгусский феномен». Учёные до сих пор не могут дать точный ответ на вопрос, что именно стало причиной воздушного взрыва, который произошел в районе реки Подкаменная Тунгуска. Его мощность оценивают в 40−50 мегатонн, что эквивалентно энергии самой мощной из взорванных водородных бомб.

Взрыв на Тунгуске был слышен за 800 километров от эпицентра. Сейсмическую волну зарегистрировали станции в Иркутске, Ташкенте и Тбилиси. На площади в 2 тыс. километров взрывная волна повалила лес.

Среди наиболее популярных гипотез произошедшего — падение крупного метеорита, столкновение с ядром кометы и взрыв подземных газов, образовавшихся в земной коре еще в период излияния сибирских траппов на границе палеозойской и мезозойской эры. Больше всего ученые склоняются к версии падения огромного метеорита. Однако для её подтверждения нет существенных доказательств в виде метеоритного вещества.

Среди главных целей Дня астероида — привлечение существующих технологий для обнаружения и мониторинга околоземных астероидов, несущих потенциальную угрозу для населения Земли. Инициаторы компании предупреждают, что реальную опасность несут не только огромные астероиды, но и более скромные по размеру объекты.

Один из последних подобных случаев произошел 15 февраля 2013 года в Челябинске. Астероид диаметром 17 метров, упавший над городом, спровоцировал взрыв, мощность которого составила от 470 до 570 килотонн в тротиловом эквиваленте, что в 20−30 раз мощнее ядерного взрыва в Хиросиме. Падение метеорита сопровождалось его разрушением с распространением серии ударных волн над территорией Челябинской области и части соседних регионов России, а также Казахстана.