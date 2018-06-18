Ярославль, 18 июня, 2018, 12:12 — ИА Регнум. Общественное движение «Дороги Ярославля» проводит опрос жителей города, сообщает корреспондент ИА REGNUM. У ярславцев спрашивают — на какие дороги в первую очередь следует потратить средства, уплаченные в качестве налогов новым жителем Ярославской области — миллиардером Алексеем Репиком.

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Напомним, председатель совета директоров «Р-Фарма» Алексей Репик оформил постоянную регистрацию в Ярославской области и заплатит в региональный бюджет 1,5 миллиарда рублей. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов отметил, что почти 400 миллионов рублей из этих средств дополнительно выделят на ремонт самых проблемных участков дорог в Ярославле. Перечень объектов глава региона пообещал утвердить после обсуждения с экспертами и общественниками.

Между тем общественное движение «Дороги Ярославля» уже проводит опрос — какие именно объекты в первую очередь необходимо включить в список ремонта.

Наибольшее число голосов — почти 150 — набрал проспект Машиностроителей. На втором месте — улица Панина (56), далее идут улицы Шандорная, Слепнева, Автозаводская, Гоголя, Красноборская.

Прислушаются ли региональные власти к мнению жителей — покажет время.