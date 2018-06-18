Ростов-на-Дону, 18 июня, 2018, 12:12 — ИА Регнум. Перед Ростовским областным судом предстанет экс-судья регионального Арбитражного суда Светлана Мартынова, которая обвиняется в махинациях с землёй семьи Цапков. Процесс должен был начаться сегодня, 18 июня, но заседание пришлось перенести на один день из-за ЧМ-2018. По данным региональных СМИ, дело в том, что конвоиры, которые должны были сопровождать подсудимую из СИЗО, задействованы в мероприятиях мундиаля.

Kakprosto.ru Суд вынес приговор

Следователи полагают, что в 2011 году Мартынова предложила двум бизнесменам помощь в покупке земли в Кущёвском районе Краснодарского края. Земля принадлежала фирме матери двух братьев, возглавивших местную преступную группировку, Надежды Цапок. Предприниматели должны были перечислить бывшей судье 52 млн рублей за помощь и ещё 22,5 млн рублей Цапок в качестве компенсации за имущество.

СМИ сообщают, что юристы Мартыновой обеспечили переход прав на земли подконтрольной ей фирме, а предприниматели перевели ей более 40 млн рублей. Однако экс-судья якобы передала акции этой фирмы своим родственникам и знакомым, похитив деньги предпринимателей.

Уголовное дело в отношении Светланы Мартыновой было возбуждено только с разрешения Высшей квалификационной коллегии судей. Бывшая судья была задержана в Москве 26 июня 2017 года и этапирована в Ростов-на-Дону.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2010 году в станице Кущевская Краснодарского края членами преступной группировки, возглавляемой Сергеем Цапком, были жестоко убиты 12 человек. Цапок был пожизненно осужден, но в 2014 году скончался в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Надежду Цапок в июле 2016 года суд приговорил к пяти годам колонии за мошенничество.

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