Петрозаводск, 18 июня, 2018, 12:09 — ИА Регнум. Турист, приехавший в карельский заповедник «Кивач» из города Кировска Ленинградской области, упал в водопад на реке Суна. Об этом сообщает Карельская поисково-спасательная служба.

Svetlana Makarova Водопад Кивач. Карелия

Согласно данным представителей службы, молодой человек, перелезший через ограду водопада Кивач, пытался сделать селфи, однако сорвался и упал в воду. По предположению спасателей, неосторожный турист утонул в реке. В настоящее время проводятся поисковые работы, отметили спасатели.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня в городе Боровичи Новгородской области 27-летняя девушка погибла, пытаясь сделать селфи на металлической конструкции моста Белелюбского. Она сорвалась вниз с высоты более семи метров.

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