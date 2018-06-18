* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Манила, 18 июня, 2018, 12:06 — ИА Регнум. ВВС Филиппин заявили о нанесении авиаудара по позициям боевиков, связанных с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 18 июня Associated Press.

ВВС Филиппин

Причиной активизации боевых действий стала попытка террористов совершить прорыв недалеко от города Марави, который находился под контролем боевиков несколько месяцев.

Напомним, террористическая группировка, связанная с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в 2017 году захватила филиппинский город Марави, удерживая его на протяжении пяти месяцев. Власти страны вынуждены были ввести в регионе военное положение и взять город в кольцо.