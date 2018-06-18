Санкт-Петербург, 18 июня, 2018, 11:59 — ИА Регнум. Дорожная авария с участием автомобиля службы такси произошла утром 18 июня на Невском проспекте Петербурга. Как сообщили очевидцы, в ДТП есть пострадавшие.

Https://vk.com/spb_today ДТП на Невском проспекте (скриншот группы «ДТП и ЧП")

По словам петербуржцев, рассказавших об аварии в соцсети и разместивших фото ее последствий, автомобиль влетел в ограждение Невского проспекта и вылетел на тротуар недалеко от входа в станцию метро «Маяковская».

"Девушка была вся в крови. Сидела у здания на ступеньках», — сообщил один из пользователей.

Позже в комментариях к новости отметилась одна из пассажирок аварийной машины.

«В машине были я и моя сестра, мы сидели на заднем сидении автомобиля, ехали на Яндекс такси, за рулем был узбек, у него голова разбита, его в больницу отвезли, мы с сестрой тоже в больнице», — рассказала она.

Петербуржцы напомнили о ДТП в Москве, где 16 июня автомобиль службы «Яндекс. Такси» сбил семь человек, и отметили ненормальную ситуацию с этим видом транспорта на улицах города.

«В пять утра ехал по Невскому. Аттракцион называется — угадай действия впереди идущего такси. Все пытаются поймать «с руки», гонки у них друг с другом. Иностранцев толпа, вот и соревнуются, бедолаги, кто быстрее в столб приедет», — поделился один из участников обсуждения.

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Как сообщало ИА REGNUM, вечером 16 июня автомобиль такси совершил наезд на группу пешеходов в центре Москвы. Пострадали восемь человек, включая двух гражданок Мексики. Водителя задержали на месте, он оказался 28-летним уроженцем Киргизии. Свои действия он объяснил крайним переутомлением. Возбуждено уголовное дело.