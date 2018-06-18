Москва, 18 июня, 2018, 19:00 — ИА Регнум.

Накануне очередного избирательного циклалидер движения «Федеральный Сельсовет» Василий Мельниченко в интервью ИА REGNUM заявил о том, что три аграрные партии («Партия Возрождения Села», партия «Возрождение аграрной России» и «Объединённая аграрно-промышленная партия») объединятся с «Партией Дела». Эксперты позитивно оценили новый проект. Корреспондент ИА REGNUM узнал у лидера «Партии Дела» Константина Бабкина, как будет проходить процесс объединения.

Пресс-служба Партии Дела Выступление Константина Бабкина на съезде движения «Федеральный Сельсовет»

Константин Анатольевич, скажите, пожалуйста, кто изначально выступил с этой инициативой и как продвигались переговоры?

То, что крестьяне не являются в России политической силой, что отсутствует партия, отстаивающая их интересы — проблема, известная с конца 90-х годов. Представительство аграриев в политике было ликвидировано, когда Аграрную партию фактически влили в партию власти. Наше объединение само по себе не является новацией, это — давно назревшее разрешение вопроса, который буквально висел в воздухе. Мне кажется, не важно, кто конкретно его задал первым, главное, что мы все готовы на него ответить.

Расскажите, пожалуйста, как предполагается проводить процесс объединения? Мельниченко в своём интервью обозначил только, что в конце июня-начале июля предполагается провести съезд «Возрождения аграрной России», на которой три партии выберут единого председателя. Он должен возглавить союз до объединения с «Партией Дела». Оно, насколько я понимаю, состоится в октябре, во время съезда «Партии Дела»? Какова будет структура нового союза?

Конечно, «Партия Дела» наиболее сильна, у неё есть юридический задел, реальный опыт участия в избирательных кампаниях и было бы логичнее, чтобы объединение состоялось на нашей базе. Однако вопросы конкретно структуры и руководящих органов нового союза находятся в стадии обсуждения.

В своём посте в «Живом журнале» вы заявили, что вы готовы «умерять личные амбиции и слышать» своих партнёров. По вашему мнению, «Партии Дела» придётся как-то изменять свою программу после объединения?

Подчеркну, что программа нашей партии не ограничивается исключительно вопросами промышленности и аграрного сектора, а говорит о необходимости менять в том числе и всю экономическую политику и благодаря этому общественное устройство. Карл Маркс видел основу всего в классовой борьбе, мы же видим её в созидании. И в этом наши партнёры с нами солидарны. Другое дело, что они выступают за то, чтобы аграрная тематика была представлена более широко: например, в названии. На мой взгляд, не стоит столь явно подчёркивать примат одной отрасли, но, естественно, скорректировать партийную программу, уделив в ней больше внимания формированию социальной структуры села, его комплексному развитию, нужно.

Отвечающий за сельское хозяйство Алексей Гордеев на «прямой линии» с президентом рассказал о том, какие изменения ждут другую сферу его ответственности — Минприроды, и практически ничего — про АПК. Новый министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев вообще ещё не выступал. Вы же «ждёте от нового руководства Минсельхоза, от нового правительства очень многого». Уточните, пожалуйста, какие реальные шаги может сделать правительство в этой сфере?

На наш взгляд понятно, какими эти шаги должны быть: например, открытие новых рынков — мы можем производить и экспортировать гораздо больше продовольствия, чем сейчас. Тот же Китай очень перспективен с точки зрения поставок сои, рапса, пшеницы, а работа по его освоению совсем не ведётся. Второе — необходимо улучшение качества продовольствия, поскольку сейчас в хлеб, продукт первой необходимости, кладут пшеницу пятого класса, которую в СССР животным не давали, не то, что людям. Третье — необходимо поддерживать не только крупные агрохолдинги, господдержка должна быть доступна и небольшим фермам. Необходимо создавать региональные программы развития сельского хозяйства, особенно Дальнего Востока и Сибири — но не путём бессмысленной «раздачи гектаров», как это происходит сейчас. Конечно, нужно радикально снизить акцизы на топливо, поскольку солярка очень важна для сельхозработ…

Много чего необходимо сделать, но сейчас в аграрной политике наступило затишье. Главное, чтобы потом не грянула буря. Так что действия правительства я не возьмусь прогнозировать — особенно после известий о повышении НДС и пенсионного возраста.

Одним из позитивных изменений, последовавших за сменой кабинета министров, являлась, по вашему мнению, передача системы торгпредств от Минэкономразвития Минпромторгу. На прошедшем в Монголии форуме «Российско-Монгольская инициатива — 2018» вы общались с сотрудником представительства в этой стране. Изменилась ли как-то работа торгпредств в связи с переподчинением?

На экономическую политику очень влияют навязанные нам гайдаровские штампы. Например, представление о том, что денежно-кредитная сфера и реальный сектор никак не связаны между собой, что ЦБ не отвечает ни за создание рабочих мест, ни за развитие экономики, а лишь за инфляцию. Такой разрыв приводит к тому, что денежно-кредитная политика препятствует развитию страны. Другой разрыв — внешнеторговая политика. Изменение правил внешней торговли было предметом переговоров при вступлении в ВТО, в которых участвовало Минэкономразвития и к которым не допустили представителей реального сектора. Их частично о чём-то информировали, предлагали писать бесконечные письма в высшие инстанции и надеяться, что там хотя бы откроют конверт. К сожалению, взаимодействие с ВТО всё ещё является полномочием Минэкономразвития. Однако то, что сейчас внешняя торговая политика находится в ведении министерства, знающего, как обстоят дела со внутренним производством, не может не радовать. И уже в Монголии мы увидели, что торгпреду ставятся конкретные задачи по продвижению нашей продукции и поиску партнёров. Кстати, офис представительства находится в плачевном состоянии, а само оно состоит из всего одного сотрудника. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров посетил торгпредство и намерен эти проблемы решить. Я уверен, что теперь представительствам будет уделяться больше внимания и их политика будет более целенаправленной, что очень важно: раньше им не ставили задачи по продвижению российской продукции (по крайней мере по сельхозтехнике точно).

В комментарии «Независимой газете» политолог Андрей Колядин отметил, что объединение аграрных партий «может быть востребовано», однако «до изменения политической обстановки в стране на федеральный уровень ей не пробиться». Видите ли вы предпосылки для изменения отношения к «Партии Дела» в связи с посещением Владимиром Путиным завода «Ростсельмаш» в начале февраля этого года?

«Неспортивное поведение» по отношению к «Партии Дела» на некоторых выборах можно, наверное, объяснить тем, что у нас существует разлом политического сознания: перемены нужны, но как доходит до дела — нет, давайте всё оставим как есть. Со своей стороны мы всегда идём с открытым забралом: как я уже говорил, наша идеология — это созидание, а не разрушение и бестолковое критиканство. Действительно, президент во время посещения завода согласился с нашими предложениями — это показывает, что нет отторжения и неприятия нас как «оголтелой оппозиции». Как мы видим, и идея объединения аграриев находит поддержку. Предстоящий избирательный цикл покажет, оправдан ли наш оптимизм, но пока ситуация позволяет настраиваться на позитив.