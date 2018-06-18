Южно-Сахалинск, 18 июня, 2018, 11:50 — ИА Регнум. Жители курильского острова Шикотан возмущены ситуацией с поставками бензина. На единственной частной АЗС АИ-92, по словам островитян, некачественный, и машины ломаются. Из-за перебоев с поставками бензина на острове постоянно возникает дефицит топлива, что приводит к усилению социальной напряженности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Стоимость литра АИ-92 18 июня на Шикотане, на единственной коммерческой АЗС, 68 рублей за литр. Это самая высокая на сегодняшний день цена в островном регионе. Строительство второй АЗС в планах есть, но не раньше октября 2018 года, — сообщило ИА «Сахалинмедиа».

По словам и.о. мэра Южно-Курильского района Константина Бутакова, местные власти не могут регулировать цены на топливо у частника.

Ещё в 2016 году местная администрация провела конкурс на безвозмездное использование находящегося на острове топливного склада. Мэрия поставила победителю конкурса условие: в течение шести месяцев построить ещё одну АЗС, а также обеспечить надбавку на топливо не более 10% плюс транспортные расходы. Оборудование подрядчик давно завёз, но вопросы с земельным участком и проектированием всё ещё решаются.

У рыбокомбината «Островной» в планах построить за свои деньги дополнительный топливный пирс. Там можно будет официально заниматься выгрузкой топлива.

Жители жалуются, что когда заправляют машины АИ-92, автомобили часто ломаются. Люди считают, что бензин некачественный.

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Как сообщало ИА REGNUM, c марта по июнь 2018 года без автомобильного топлива оставался ещё один Курильский остров — Кунашир. Частники привозили топливо из Владивостока и Японии и продавали местным жителям по 100 рублей за литр. Перебои произошли по бюрократическим, в общем-то, причинам: то перевозчик не успел вовремя оформить бумаги, то пирс не получил лицензию. Из-за «бумажных» проволочек огромный остров оставался в топливной блокаде три месяца.

Сегодня перебои с поставками топлива испытывают все районы Сахалина. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Холмском и Углегорском районах, где бензина нет уже несколько недель. Подобные ситуации хронически имеют место в единственном островном регионе России третий год подряд: Сахалин, где добывается «море» нефти, хронически сидит без топлива.

Островитяне подозревают, что дефицит топлива создается искусственно, перед очередным повышением цен на бензин.

Местные жители слоган островного правительства — «Острова, на которых хочется жить» переделали в другой, более полно отражающий сахалинские реалии: «Острова, на которых хочется выть».