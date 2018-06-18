Тверь, 18 июня, 2018, 11:10 — ИА Регнум. Выставку, посвящённую 90-летию Народного художника СССР, академика Академии художеств СССР и Российской академии художеств, живописца, писателя и педагога Валентина Сидорова, посетил 15 июня губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства. Выставка организована в Москве, в Российской академии художеств. В экспозицию вошли более 100 произведений художника разных лет из коллекций Тверской областной картинной галереи, Городского музея г. Саров, частных собраний и самого автора. О своих картинах главе региона рассказал сам Валентин Сидоров.

Пресс-служба правительства Тверской области Игорь Руденя побывал на выставке Валентина Сидорова

«Жизнь и творчество Валентина Михайловича отражают философию жизни российского человека — трудиться, находиться в гармонии с природой. Сегодня, когда мы говорим о человеке труда, его произведения особенно актуальны», — поделился своими впечатлениями Игорь Руденя с журналистами.

«Эта выставка посвящена Тверскому краю. Все, что я делаю, это все про тверскую землю. Я никогда не писал картины по заказу, я писал картины только по велению своей души. Здесь мои эмоции, воспоминания», — рассказал сам художник.

На встрече Игоря Рудени и Валентина Сидорова также обсуждалась идея создать в Тверской области музей искусства.

Отметим, что Валентин Сидоров, чья жизнь и творчество тесно связаны с Тверской областью, встретил 90-летний юбилей 5 мая на знаменитой Академической даче в Вышневолоцком районе, художественным руководителем которой он был в 1960—1966 годах. В этот день проходил арт-фестиваль «Пленэр на «Академичке», который собрал начинающих и опытных живописцев, жителей и гостей региона. 7 июня в Тверском городском музейно-выставочном центре состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 90-летию живописца, писателя и педагога. За многолетний труд и большой вклад в сохранение и приумножение духовного и культурного наследия Тверской области губернатор Игорь Руденя наградил Валентина Сидорова знаком «Во благо земли Тверской».

В Твери в июне открылась выставка «Тихая моя Родина» — проект Московского союза художников: в экспозицию вошли работы самого Валентина Сидорова, а также известных столичных живописцев, многие из которых являются его учениками.

Произведения Валентина Сидорова представлены в крупнейших отечественных музеях, Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, многих музеях и картинных галереях РФ, стран СНГ, а также зарубежных музеях и частных коллекциях. Валентин Сидоров был награжден орденом «За Заслуги перед Отечеством» IV и III степени, Орденом почета, имеет благодарности президента РФ, является обладателем Международной премии имени Шолохова, Золотой Пушкинской медали «За вклад в культуру и искусство», ордена Франциска Скорины, является лауреатом Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР им. Репина.