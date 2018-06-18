Южно-Сахалинск, 18 июня, 2018, 11:06 — ИА Регнум. Жители сахалинских городов Холмск и Углегорск опять жалуются на отсутствие бензина на местных АЗС. АИ-92 и АИ-95 нет на заправках уже несколько недель. Сотрудники АЗС не могут объяснить горожанам, в чём причина топливной блокады и когда ожидать топливо, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Нет топлива

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Сегодня глава холмской администрации Андрей Сухомесов вынужден был даже устроить пресс-конференцию по вопросу отсутствия топлива на АЗС, сообщило ИА «Сахалин. Инфо».

Обстановка в городе накаляется, а «света в конце тоннеля» пока не видно даже приблизительно.

«Я всегда говорил, что обеспечением граждан топливом занимаются частники, а не администрация. Но мы держим руку на пульсе. Мы провели работу с местными предпринимателями с целью выяснения наличия у них топлива. А также — с руководством филиалов «РН — Востокнефтепродукт» в Хабаровске и на Сахалине. Со слов представителей нефтяной компании, кризис произошел из-за того, что предприниматели вовремя не подали заявки на поставки топлива. Ближайший танкер ориентировочно подойдёт к сахалинским берегам 20 июня. И нам удалось договориться о поставке АИ-92 и частично АИ-95 на все холмские заправки», — сказал мэр Холмска.

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Холмские власти уже в пятый раз направляют «РН — Востокнефтепродукт» предложение о начале работы в районе, однако пока ни одно из предложений не было принято.

В Углегорском районе, по сообщению заместителя главы местной администрации Андрея Серова, бензина точно не будет до 21 июня.

«Последний бензовоз на нашу заправку пришёл в середине прошлой недели. После этого мы направили в «Роснефть» заявку на следующую партию топлива. Однако по этой заявке в компании даже не выставили счёт. Сказали лишь, что в ближайшую неделю отпуск бензина производиться не будет. Без объяснения причин», — привела слова представителя местного частного предприятия, занятого снабжением города топливом, газета «Углегорские новости».

При этом, по данным издания, проблема отсутствия бензина сегодня характерна для всех районов Сахалинской области, просто в каких-то муниципалитетах запас оказался чуть больше. Как только бензин попадает на АЗС, его сметают подчистую.

Сейчас заправиться бензином на АЗС может лишь спецтранспорт — машины скорой помощи, пожарные, полиция и автомобили коммунальщиков.

Отпуск бензина населению не производится.

Жители Сахалина и Курил уверены: дефицит топлива создаётся специально, перед очередным повышением цен:

«Измученные бензиновой засухой люди будут покупать топливо практически за любую цену».

В социальных сетях жители островного региона оставляют возмущенные комментарии.

«Почему этим вопросом не занимается правительство области?! Который год уже перебои постоянно с поставками бензина! 21-й век на дворе, что такое?!»,

«На Сахалине, такое ощущение, что время остановилось лет 15 назад. А они нам все про инновации да про цифровую экономику. А мы тут без бензина месяцами сидим».

«Где Антимонопольная служба? Нам на Сахалине нужна альтернатива «Роснефти». Невыносимо так жить уже!»

«Ребята, эта схема отлажена давно. Сначала дефицит, потом бешеные цены, все равно все купят».

«Лет через пять максимум на островах вообще людей не останется с такой жизнью».

«На Сахалине нет бензина. На Сахалине, где добывают море нефти. И никому не стыдно. Ау, власть, не стыдно?» — пишут жители Сахалина.

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Как сообщало ИА REGNUM, Сахалинская область на протяжении последних трёх лет испытывает постоянные и труднообъяснимые для нефтедобывающего региона перебои с поставками топлива. Хуже всех приходится Курильским островам — там перебои с поставками топлива случаются постоянно. Последний раз остров Кунашир оставался без топлива с марта до начала июня 2018 года. Бензин, который частники нелегально «добывали» во Владивостоке и в соседней Японии, продавали по 100 рублей за литр.

Сегодня на Сахалине АИ-92, которого к тому же нет в продаже, стоит 50 рублей за литр, АИ-95 — 51 рубль, дизельное топливо продают по 52 рубля.

Сахалинцы говорят, что если цены продолжат расти, то с островов уедут последние жители, поскольку и без того высокие цены на всё станут просто неподъемными для большинства сахалинцев и курильчан.

Слоган регионального правительства — «Острова, на которых хочется жить» — жители островного региона уже переделали: «Острова, на которых хочется выть».