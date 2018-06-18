Москва, 18 июня, 2018, 10:53 — ИА Регнум. По факту применения украинскими силовиками запрещенных средств и методов ведения войны в отношении мирных граждан Донбасса Следственный комитет РФ возбудил новые уголовные дела. Об этом сообщает 18 июня пресс-служба ведомства.

ИА Красная Весна Разрушения. Донецк

Отмечается, что 7 и 8 июня 2018 года вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли в Донецкой области населённые пункты Саханку, Зайцево, Васильевку, Александровку, а также города Донецк и Докучаевск.

«В результате обстрелов ранения получили 10 мирных жителей, разрушены дома, повреждено здание «Горводоканала» города Докучаевска», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отметили, что по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»).

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня начальник пресс-службы вооруженных сил (ВС) Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что украинские военнослужащие устраивают для состоятельных иностранных граждан «коммерческую охоту на людей» в Донбассе.

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