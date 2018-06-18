Москва, 18 июня, 2018, 10:53 — ИА Регнум. Для болельщиков чемпионата мира по футболу введут скидки на посещение музеев и экспозиций московского парка «Сокольники». Об этом 18 июня сообщается на сайте мэра Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парк Сокольники

Отмечается, что на посещение розария, музея пинбола и орнитария будут предоставляться скидки от 30 до 50%. Также на территории парка болельщики смогут бесплатно посетить современный Музей каллиграфии.

Скидки представляются по паспорту болельщика и действуют до окончания чемпионата мира 15 июля.

Напомним, чемпионат мира по футболу стартовал 14 июня матчем Россия — Саудовская Аравия. Завершится турнир 15 июля, когда на стадионе «Лужники» пройдёт финал первенства.

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