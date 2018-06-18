Ярославль, 18 июня, 2018, 10:51 — ИА Регнум. На состоявшемся 15 июня в Ярославской областной думе заседании комитета по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике представитель регионального правительства отказался обнародовать договор о ввозе мусора из Москвы и Московской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Областная дума Роман Колесов

Депутат Эльхан Мардалиев обратился к заместителю председателя регионального правительства Роману Колесову с просьбой опубликовать документы по ввозу в регион мусора из Москвы :

«Неоднократно об этом просили жители. Почему не показывают нам соглашение между правительством Москвы и Ярославской областью? И когда область увидит те 500 млн, о которых вы неоднократно говорили на комитетах и на думе? Когда в область поступят эти деньги? Вы нам покажете само соглашение? Мы его увидим живьем?» — спросил депутат.

Однако, по мнению Романа Колесова, показывать жителям нечего и незачем:

«Соглашения между правительством Ярославской области и правительством Москвы не существует как юридического документа. Существует коммерческий договор о возмездном оказании услуг между полигоном «Скоково», который находится в собственности Ярославской области, и соответствующим ФГУПом, который находится в собственности города Москвы. Коммерческий договор существует. Мы его показывали на рабочей группе. Он представляет коммерческую тайну, и вывешивать его в интернете нецелесообразно», — сказал он.

Относительно того, когда в регион поступят деньги за московский мусор, представители правительства рассказали о том, что 5 июня вышло распоряжение правительства города Москвы о выделении соответствующего межбюджетного транша. Далее должно быть заключено соответствующее соглашение, возможно, это произойдет на этой неделе, после чего будет необходимо внести изменения в бюджет.