Киев, 18 июня, 2018, 10:50 — ИА Регнум. Украина намерена создать в ЕС группу по противодействию «Северному потоку — 2», который является «абсолютно политиканским проектом». Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в своем блоге на платформе Medium.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

«Мы (власти Украины) сейчас создаем группу в ЕС…, — написал глава государства. — Именно поэтому мы активно ведем переговоры с Германией».

По его словам, Германия получила от Киева предложение создать международный консорциум по управлению газотранспортной системой (ГТС) Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Украины пытаются всеми силами сорвать начало строительства газопровода «Северный поток — 2». Один из страхов Украины — Россия не будет нуждаться в газотранспортной системе Украины для перекачки газа в Европу.

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