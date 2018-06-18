Мадрид, 18 июня, 2018, 10:50 — ИА Регнум. Зять короля Испании Филиппа VI Иньяки Урдангарин начал отбывать тюремный срок утром 18 июня, пишет газета Le Figaro.

Константин Маковский. Узник. 1882

По словам администрации тюрьмы, осужденный прибыл к месту заключения около 8 часов утра. Тюрьма расположена в населенном пункте Брьева в 108 км к северу от Мадрида.

Как сообщало ИА REGNUM, супруг инфанты Кристины был обвинен в налоговых махинациях и нецелевом использовании средств из общественных фондов. Урдангарин приговорен к пяти годам и десяти месяцам лишения свободы.