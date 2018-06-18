Париж, 18 июня, 2018, 10:43 — ИА Регнум. Выход на экраны фильма-долгостроя Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота» вновь под вопросом, согласно решению парижского апелляционного суда режиссёр лишился прав на свою картину, об этом 18 июня сообщило издание The Wrap.

Цитата из трейлера к фильму «Человек, который убил Дон Кихота» реж Терри Гиллиам. 2018. Франция, Испания, Португалия, Великобритания Дон Кихот

Суд решил, что права на фильм принадлежат кинопродюсеру Паоло Бранку и его компании Alfama Films. Также, согласно данному решению, Гиллиам должен будет выплатить Бранко €10 тыс.

Напомним, Терри Гиллиам никак не мог закончить свой фильм на протяжении 18 лет. В апреле 2018 года Паоло Бранку заявил, что пока он не даст своего разрешения, Гиллиам не может выпустить картину в прокат. Режиссёр предоставил все права на фильм продюсеру в 2016 году. Однако, согласно его утверждениям, Бранку не осуществлял должного финансирования, из-за чего Гиллиам вынужден был найти другого продюсера.