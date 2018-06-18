Суд лишил Терри Гиллиама прав на его «проклятый» фильм
Париж, 18 июня, 2018, 10:43 — ИА Регнум. Выход на экраны фильма-долгостроя Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота» вновь под вопросом, согласно решению парижского апелляционного суда режиссёр лишился прав на свою картину, об этом 18 июня сообщило издание The Wrap.
Суд решил, что права на фильм принадлежат кинопродюсеру Паоло Бранку и его компании Alfama Films. Также, согласно данному решению, Гиллиам должен будет выплатить Бранко €10 тыс.
Напомним, Терри Гиллиам никак не мог закончить свой фильм на протяжении 18 лет. В апреле 2018 года Паоло Бранку заявил, что пока он не даст своего разрешения, Гиллиам не может выпустить картину в прокат. Режиссёр предоставил все права на фильм продюсеру в 2016 году. Однако, согласно его утверждениям, Бранку не осуществлял должного финансирования, из-за чего Гиллиам вынужден был найти другого продюсера.