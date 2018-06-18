Пермь, 18 июня, 2018, 10:50 — ИА Регнум. В микрорайоне Водники Перми неподалёку от одного из старейших городских кладбищ идёт строительство многоэтажного здания. Местные жители возмутились тем, что стройплощадка переместилась на некрополь и грозит уничтожением кладбища, сообщает ТК «РифейПермь».

(сс) summa Кладбище

Как утверждают горожане, во время строительных работ часть кладбища начали заваливать строительным мусором. При этом застройщика, по мнению граждан, не смущают на пути спецтехники ни надгробия, ни деревья. Они идут под слом. Замечания возмущённых пермяков рабочие игнорируют.

В свою очередь застройщик заявил, что для складирования мусора у рабочих есть легальное место и территорию кладбища не захламляли. Спецтехника проводила работы по прокладке водопровода и канализации. Земляные работы завершились, территория подготовлена к озеленению.

В администрации Кировского района, узнав об осквернении некрополя, обещали разобраться в ситуации. Чиновники подчеркнули, что возьмут информацию на контроль, но жители должны продолжать наблюдать, а в случае нарушений фиксировать на фото и видеоаппаратуру случаи варварства.

Добавим, Нижне-Курьинское кладбище официально закрыто для захоронений и подзахоронений. По данным информресурсов, от гражданского кладбища сохранилось несколько десятков могил около входа. Они датируются 1942−1948 гг. На остальной территории — лес.

В годы Великой Отечественной войны на окраине кладбища хоронили умерших в госпиталях солдат. После войны в центре некрополя установили памятник в честь погибших воинов.

Примечательно, что жители Кировского микрорайона в 2012 году трубили о том, что кладбище стало бесхозным и завалено мусором. Они подчёркивали, что за «городом мёртвых» необходимо следить регулярно, а не раз в год — перед Днём Победы.