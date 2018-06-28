Москва, 29 июня, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 29 июня, в России отмечают День партизан и подпольщиков. Официальный статус праздник получил в 2009 году. Его учредили «в знак памяти самоотверженной борьбы в тылу врага партизан и подпольщиков, внесших значительный вклад в победу советского народа над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов».

Партизаны

С инициативой ввести памятную дату выступили законодатели Брянской области, которая одна из первых приняла удары фашистов в 1941 году. Основанием для установления праздника стал выход 29 июня 1941 года директивы Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б) партийным и советским организациям прифронтовых областей, в которой предписывалось «в занятых врагом районах создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии…, создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия».

Партизанское движение Великой Отечественной войны — основная форма вооруженной борьбы советского народа против немецких захватчиков на временно оккупированной территории СССР. В ряде случаев оно возникло стихийно в первые дни вражеского вторжения. Но вскоре партизанское движение стало сплоченной управляемой силой, которая оказывала ожесточенное сопротивление оккупационному режиму.

В конце 1941 года в СССР было уже более 2 тыс. партизанских отрядов. За годы войны в тылу врага действовало свыше 6 тыс. партизанских отрядов и более 300 соединений, в которых сражалось свыше 1,1 млн партизан. Партизанские формирования создавались по принципу добровольности. В них вступали мужчины, женщины и подростки. В 1943 году партизан законодательно приравняли к военнослужащим.

Партизанские силы уничтожили, ранили и захватили в плен порядка 1 млн фашистских захватчиков, вывели из строя свыше 4 тыс. танков и бронемашин, подорвали 58 бронепоездов и 12 тыс. мостов, уничтожили 65 тыс. автомашин, осуществили 20 тыс. крушений вражеских железнодорожных эшелонов и вывели из строя более 10 тыс. паровозов, а также 110 тыс. вагонов и платформ.

Одной из самых известных партизанок Великой Отечественной войны стала Зоя Космодемьянская. 21 ноября 1941 года группа добровольцев, в которой состояла девушка, была заброшена в немецкий тыл, чтобы совершить поджоги в нескольких населенных пунктах. Неоднократно группа попадала под обстрел: часть бойцов погибли, другие заблудились. В итоге в строю остались три человека, готовых выполнить приказ. В их числе была Зоя. Она успела выполнить только часть приказа, после чего девушку арестовали. Перед казнью Зою пытали, но она стойко переносила издевательства, ни разу не попросила о пощаде и не выдавала информацию. Последними словами партизанки, обращенными к палачам, были:

«Вы меня сейчас повесите, но я не одна. Нас двести миллионов. Всех не перевешаете. Вам отомстят за меня!»

Памятные мероприятия, посвященные Дню партизан и подпольщиков, проходят сегодня во многих российских регионах. Основные — на территории Брянской области. Сюда съезжаются делегации регионов Центрального Федерального округа РФ, Могилевской и Гомельской областей Белоруссии, городов и районов Брянской области, а также представители трудовых коллективов Брянска и участники партизанского движения на Брянщине. Праздничные мероприятия проходят на разных площадках, связанных с историей партизанского движения: Площади партизан, мемориальной стоянке партизанского отряда имени А. Виноградова и мемориальном комплексе «Партизанская поляна», который был открыт на месте создания первого лагеря Брянского городского партизанского отряда.

Брянская область по праву считает себя партизанским краем. За время немецкой оккупации с июля 1941 по сентябрь 1943 года на Брянщине действовали 139 партизанских отрядов, в которых сражались 60 тысяч человек. Из них 12 были удостоены звания Героя Советского Союза.