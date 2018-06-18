Астана, 18 июня, 2018, 10:35 — ИА Регнум. 6-летний мальчик был доставлен в реанимацию 2-й городской больницы города Тараза (бывший Джамбул) с ожогами второй и третей степени тяжести, сообщил портал ZhambylNews. Как сообщили в департаменте по ЧС, ребенок был облит и подожжен другими детьми во время игры с легковоспламеняющейся жидкостью при невыясненных обстоятельствах.

Цитата из к/ф «Дети кукурузы». реж Дональд Боркес. 2009. США Жестокие дети

Врачи оценивают его состояние, как средней степени тяжести.

Ранее широкий общественный резонанс в стране получила история мальчика из соседней Южно-Казахстанской области. Его родственники заявили, что ребёнок неоднократно подвергался насилию, в том числе сексуального характера со стороны старшеклассников в школе №73 села Абай.