Ярославль, 18 июня, 2018, 10:31 — ИА Регнум. Власти Ярославля вернулись к идее платной парковки в центре города. Мэрия представила в комиссию по экономике муниципалитета Ярославля проект дорожной карты по реализации проекта платных парковок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославль

Как и в 2016 году, городские власти прорабатывают возможность концессионного соглашения. Границы предполагаемого платного парковочного пространства в документе не указаны, но можно предположить, что они затронут исторический центр города. Предварительно определить их планируется в срок до 29 июня. В числе мероприятий «дорожной карты» — создание рабочей группы, внесение изменений в региональное законодательство, утверждение методики расчета платы и так далее.

Сроки по всем мероприятиям очень сжатые — до 1 августа. После этого, согласно «дорожной карте», может быть запущен механизм конкурсных процедур для определения концессионера.

Документ носит статус «проекта», однако судя по конкретике механизмов и дат, городские власти всерьез прорабатывают эту идею. Как сообщало ранее ИА REGNUM, сделать в центре Ярославля платные парковки по образцу Москвы и ряда других городов мэрия планировала в 2016 году при и.о. мэра города Алексее Малютине. Однако тогда это вызвало протест многих автовладельцев. Заслон платным парковкам поставила Ярославская областная дума, которая отказалась вводить в областной кодекс об административных правонарушениях статью о штрафе за неоплаченную парковку. После этого проект был свернут.