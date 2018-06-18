Ростов-на-Дону, 18 июня, 2018, 10:31 — ИА Регнум. Более 67 тыс. болельщиков посетили ростовскую фан-зону FIFA в день матче между сборными Бразилии и Швейцарии. Это втрое больше, чем может принять Театральная площадь, рассчитанная на одновременное пребывание 22 тыс. человек, сообщает ИА REGNUM.

ИА REGNUM Болельщики на Театральной площади

Первая игра ЧМ-2018, которую приняла «Ростов Арена», стала одной из самых посещаемых на мировом первенстве. На стадионе футбольный поединок собрал более 43 тыс. зрителей при вместимости 45 тыс. человек.

Стоит отметить, что такой наплыв болельщиков неслучаен, так как сборная Бразилии является одним из фаворитов мундиаля. Команда является самой успешной национальной сборной в истории: на её счету пять побед на чемпионатах мира (1958, 1962, 1970, 1994 и 2002).

ИА REGNUM напоминает, игра между сборными Бразилии и Швейцарии завершился вничью — 1:1. Авторами двух забитых мячей стали полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо и полузащитник сборной Швейцарии Стивен Цубер.