Санкт-Петербург, 18 июня, 2018, 10:48 — ИА Регнум. Судьба, а может быть, и жизнь молодой женщины, вынужденно покинувшей захваченную политическими и военными преступниками Украину и нашедшей временное убежище в России, решится во вторник, 19 июня, в Санкт-Петербургском городском суде.

«Другая Россия» Ирина Воронцова

Там состоится рассмотрение иска гражданки Украины Ирины Воронцовой к Главному управлению по вопросам миграции МВД России, которое постановило лишить ее вида на жительство в России из-за допущенного административного правонарушения.

Как сообщало ИА REGNUM, уроженка Житомира Ирина Воронцова принимала участие в пророссийских акциях на территории Украины еще с середины 2000 годов, до событий на майдане в 2013−14 годах. Переехав в Россию, Воронцова получила вид на жительство и продолжила заниматься общественной деятельностью. После госпереворота на Украине она занималась организацией гуманитарной помощи для народных республик Донбасса. Муж Воронцовой участвовал в вооруженном сопротивлении киевскому режиму в составе подразделений ДНР.

В ноябре 2017 года Ирина Воронцова участвовала в мирной акции незарегистрированной (но и не запрещенной) партии «Другая Россия», посвященной столетию Октябрьской революции. Акция была несанкционированной, и за участие в ней Воронцова была привлечена к административной ответственности. Это стало формальным основанием для лишения ее вида на жительство в РФ и запрета на въезд в страну. Воронцова обжаловала это решение в судебном порядке.

В случае высылки на Украину ей грозит там 15 лет тюрьмы за «пособничество террористам». То есть российские правоохранители и суд, лишив Воронцову права находиться в России, отправят ее в украинскую тюрьму, где практикуются зверские пытки и регулярно гибнут противники киевского режима и пленные ополченцы ДНР и ЛНР.

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«Возвращение Воронцовой на Украину опасно для ее жизни, — подчеркнули сегодня, 18 июня в петербургском отделении «Другой России». — Муж Воронцовой воевал в бригаде «Пятнашка», их анкеты есть на печально известном сайте «Миротворец».

Воронцовой и ее адвокатам ранее не удалось обжаловать в Верховном суде РФ постановления о совершении ею административных правонарушений. Осталась надежда сохранить вид на жительство в судебном порядке.

«Поэтому предстоящее заседание может оказаться ключевым: если не удастся выиграть и этот суд, то Ирина Воронцова лишится оснований для нахождения на территории России», — заявляют «другороссы».

ИА REGNUM намерено информировать читателей о ходе и результатах процесса.